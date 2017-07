'Donnarumma tóch akkoord: details al op straat'

De soap rond Gianluigi Donnarumma lijkt spoedig een halt toegeroepen te worden. Een vertrek leek onvermijdelijk, maar AC Milan en de doelman zouden nu dan toch een contractverlenging overeen zijn gekomen.



Donnarumma ligt nog een jaar vast in Milaan en ondanks meerdere aanbiedingen weigerde hij aanvankelijk om te verlengen. Een heuse soap was geboren, met zaakwaarnemer Mino Raiola in een hoofdrol. De goalie werd op zijn beurt voor rotte vis uitgemaakt door de harde kern van AC Milan.



Waar twee partijen doorgaans verder van elkaar worden gedreven, daar ontstond in dit geval juist harmonie. Er zou nu zelfs een akkoord voor vijf jaar liggen met een jaarsalaris van zes miljoen euro, zo meldt Sky Italia. Ook zouden er afspraken zijn gemaakt over een toekomstige transfer.



De vraagprijs zal namelijk afhangen van Champions League-kwalificatie. Bij een 'nee' hoeft Donnarumma 'slechts' vijftig miljoen euro op te brengen, maar bij plaatsing voor het miljoenenbal is dat honderd miljoen euro.