'AC Milan hakt knoop door na beschikbaarheid Sneijder'

Recordinternational Wesley Sneijder is zijn laatste contractjaar bij Galatasaray ingegaan. De kans is groot dat de oud-Ajacied deze niet gaat uitdienen, want de Turkse club wil hem graag slijten.



Sneijder is de voorbije maanden gelinkt aan verschillende clubs. Een transfer naar AC Milan is niet direct geopperd als mogelijkheid, maar volgens Sky Italia is dat ook geen item geweest. De Italiaanse club heeft namelijk géén interesse in de oud-speler van aartsrivaal Internazionale.



Eerder zou Sampdoria al zijn afgehaakt. De routinier zou zelfs na een enorme salarisverlaging nog steeds boven het salarisplafond uitkomen en dat terwijl zijn houding vraagtekens zou oproepen. Een avontuur naar de Verenigde Staten geldt nog steeds als aannemelijke optie.





Galatasaray's Sneijder has been rejected by Milan, according to Sky Italy — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 3 juli 2017