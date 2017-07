Van de Beek: "Ik kan hem wel overtuigen"

Donny van de Beek is na een welverdiende zomervakantie blij dat het seizoen weer is begonnen. Na het vertrek van Davy Klaassen is daar ook alle reden toe, want de kans op een basisplaats is alleen maar toegenomen.



"Dat is mijn doel, basisspeler worden", beaamt de middenvelder in gesprek met Ajax TV. "Klaassen heeft het fantastisch gedaan voor Ajax en als een hele grote speler gaat hij weg. Ik hoop dat hij het heel goed gaat doen. Voor mij zijn er nu natuurlijk wel kansen."



Van de Beek, die met rugnummer 6 gaat spelen, gaat de strijd om een basisplaats desondanks niet geforceerd aan. "Ik heb hetzelfde gedaan als wat ik altijd doe en niet overdreven getraind. Zorgen dat je fit aan de start staat en ik hoop natuurlijk dat ik die plek over kan nemen."



In Marcel Keizer stuit de talentvolle Ajacied op een hem welbekende trainer. "Ik denk wel dat ik hem kan overtuigen voor een basisplaats en denk dat we een pittige trainingsweek tegemoet kunnen zien. Of ik gretig ben? Heel gretig."