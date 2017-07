Kongolo reageert: "Toe aan een nieuwe uitdaging"

AS Monaco verscheen maandagmiddag plotseling op het strijdtoneel inzake Terence Kongolo. Het gerucht bleek al snel harde realiteit, want binnen enkele uren werd de overgang van de Feyenoord-verdediger al officieel.



"Ik ben blij dat ik nu speler van AS Monaco ben", opent Kongolo op de website van de Monegasken. "Na wat ik heb meegemaakt met Feyenoord, was ik toe aan een nieuwe uitdaging bij een grote en ambitieuze club. Ik heb zin om de staf en mijn ploeggenoten te ontmoeten en wil op het veld m'n best doen om het team te helpen."



Kongolo was al langer in beeld bij de kampioen van Frankrijk. Vadim Vasilyev is als bestuurder van Monaco in de wolken met de aanwinst. "Wij geloven in zijn potentieel en zijn ervan overtuigd dat hij zich bij Monaco kan ontpoppen."