Traoré volgt routinier: "Wens jullie alle geluk"

Bertrand Traoré heeft in navolging van oud-ploeggenoot Heiko Westermann een dankwoord gericht aan Ajax. De aanwinst van Olympique Lyon, die ook Chelsea bedankt, genoot van zijn periode in Amsterdam.



Traoré werd meermaals bekritiseerd als Ajacied en botste zelfs met het publiek. Een sneu einde leek onvermijdelijk, maar gaandeweg het seizoen kwam de aanvaller steeds meer los. Zijn overstap naar Olympique Lyon is hier het resultaat van.



"Voordat ik begin aan een nieuw avontuur wil ik Ajax bedanken", schrijft Traoré op sociale media. "Ik heb een fantastisch seizoen gehad met geweldige teamgenoten, staf en 'amazing fans'. Ik wens jullie alle geluk voor het komende seizoen."



In Frankrijk tekende hij een contract tot medio 2022. Zij betaalden tien miljoen euro voor zijn komst.