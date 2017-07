Interesse voor NEC'er op gang: "Ja, ik weet ervan"

NEC is zeker niet van plan om uitverkoop te houden, maar de kans is reëel dat enkele sterkhouders alsnog voor een transfer kiezen. Zo is er belangstelling voor Wojciech Golla.



Legia Warschau en Lech Poznan behoren tot de clubs met interesse. "Ja, ik weet ervan", vertelt de Poolse verdediger in gesprek met Omroep Gelderland. "We zien wel hoe het loopt. Ik heb hier een contract voor nog een jaar, maar we kijken wel hoe de transferwindow verloopt."



Golla staat niet afwijzend tegenover een langer verblijf, want zijn doelstelling is voorlopig duidelijk: "Promoveren met NEC naar de Eredivisie. NEC hoort op het hoogste niveau te spelen. Maar het wordt niet makkelijk. Nu we zijn gedegradeerd en weer terug willen naar de Eredivisie, wil iedereen juist ons natuurlijk proberen te verslaan."