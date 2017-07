Officieel: NAC haalt oude bekende op bij PSV

Menno Koch heeft definitief onderdak gevonden bij het gepromoveerde NAC Breda. De 23-jarige verdediger van PSV heeft een driejarig contract getekend bij de Parel van het Zuiden.



Koch is een jeugdexponent van PSV, dat hem in het seizoen 2014-2015 ook al aan NAC verhuurde. Afgelopen seizoen kwam hij tijdelijk uit voor FC Utrecht. Nu keert de verdediger dus terug in Breda. "Na een goed gesprek bij NAC ben ik overtuigd geraakt van het plan dat ze voor mij voor ogen hebben", stelt hij op de clubwebsite.



De voetballer denkt bij NAC een volgende stap in zijn ontwikkeling te kunnen maken. "Ik denk dat ik me hier kan ontwikkelen tot een betere speler. Daarnaast heb ik nog steeds warme gevoelens bij de supporters en een goed gevoel bij de gehele uitstraling van de club vanuit mijn vorige periode bij NAC."