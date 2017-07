'Miljoenentransfer Larsson nog ver weg door concurrentie'

Fiorentina stond klaar om een bod uit te brengen op Sam Larsson, maar dat is plotseling zeer onzeker. De Italianen zouden de volgorde van de shortlist inmiddels hebben aangepast.



Waar de club uit Florence aanvankelijk werd aangemerkt als topkandidaat om Larsson te halen, daar is het vizier nu verschoven naar de Fransman Valentin Eysseric. Dat meldt La Gazzetta dello Sport. Laatstgenoemde ligt nog maar een jaar vast bij OGC Nice en is mogelijk goedkoper op te halen.



De Italiaanse sportkrant meldt dat Larsson nog altijd op de lijst staat, maar naast Eysseric is ook de Argentijn Emiliano Rigoni van Independiente in beeld. Fiorentina zou nog geen definitieve keuze hebben gemaakt, ook al omdat Federico Bernadeschi nog niet officieel is verkocht.



Larsson ligt nog één jaar vast bij sc Heerenveen, met een optie voor nog een jaar. De Friezen willen meewerken als er een mooi bod op tafel komt.