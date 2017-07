Twente-aanvaller weet: "Moeilijk om te evenaren"

FC Twente heeft de eerste stappen in het nieuwe seizoen inmiddels achter de rug. Zo werd afgelopen zaterdag geoefend in Goor (0-8 zege), met ook Oussama Assaidi in de gelederen.



"Ik heb lange tijd geen wedstrijd kunnen spelen, dus dan is dit wel erg lekker", vertelt Assaidi aan RTV Oost. De Marokkaan kwam begin 2017 naar FC Twente en veroverde al snel een basisplaats. "Ik begon goed aan het seizoen, maar kreeg al snel last van een blessure. Ik sukkelde lange tijd met een hamstringblessure en kreeg vervolgens last van mijn heup."



Assaidi hoopt nu op meer geluk. "Ik heb vorig jaar geen goede voorbereiding gehad en die heb ik nu wel. Hopelijk kan ik zo sterker worden." De buitenspeler hoopt ondanks alle mutaties op een mooi seizoen. "Het wordt moeilijk om vorig seizoen te evenaren, maar je weet het nooit. Ik wil volgend seizoen in ieder geval een heel jaar voetballen."