Officieel: Koeman inspireert Everton tot recordtransfer

Everton is behoorlijk actief op de transfermarkt. Na Jordan Pickford, Davy Klaassen, Henry Onyekuru en Sandro Ramirez is ook Michael Keane binnen. Maandagavond kwam de bevestiging dan eindelijk naar buiten.



Manchester United leek aanvankelijk topkandidaat om hem binnen te halen, maar tot een hereniging kwam het dus niet. Naar verluidt kon de clubleiding hem niet overtuigen van de eigen mogelijkheden op Old Trafford. Bij Everton rekent de Engelsman (24) op meer speeltijd en dus is hij in dit geval akkoord gegaan met een vijfjarig aanbod.



Burnley kan bijna 35 miljoen euro overhouden aan deze deal. Everton spreekt daarmee vertrouwen uit, want recordaankoop Romelu Lukaku werd drie jaar geleden voor datzelfde bedrag ingelijfd. Ronald Koeman speelde daarbij een belangrijke rol.



Over Koeman zegt Keane: "De manager was voor mij een belangrijke factor om voor deze club te tekenen. Hij speelde op mijn positie en was een speler van wereldklasse. De manier waarop hij wil voetballen, past bij mij."





🔵 | We’ve signed Michael Keane on a five-year deal for a fee which could rise to a Club-record £30m



👉🏻 https://t.co/qifa0F6gCU pic.twitter.com/jkbyIhz145 — Everton (@Everton) 3 juli 2017