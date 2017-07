'Deur op slot voor De Roon door nieuw prijskaartje'

De kans is klein dat Oranje-international Marten de Roon deze zomer terugkeert bij Atalanta Bergamo. Volgens Tuttomercatoweb is een hereniging heel ver weg.



De Roon kwam in 2015 terecht bij Atalanta, waar hij in één seizoen genoeg indruk maakte om voor veertien miljoen euro naar Middlesbrough te verkassen. Met de Engelsen degradeerde hij echter. De oud-speler van Sparta Rotterdam en sc Heerenveen hoopt daarom op een nieuwe transfer.



De middenvelder wil zelf graag op het hoogste niveau spelen, zeker nu hij in aanloop naar het WK 2018 concreet in beeld is bij Oranje. Een hereniging met Atalanta Bergamo zou hem kunnen helpen, maar Middlesbrough zou die route hebben geblokkeerd door de vraagprijs omhoog te gooien naar twintig miljoen euro.