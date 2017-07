Vitesse profiteert niet ondanks nieuwe JCS-regel

De strijd om de Johan Cruijff Schaal is jarenlang bekritiseerd vanwege de relatief lage toeschouwersaantallen, maar de nieuwe opzet blijkt ook omstreden. Om die reden is er nu al besloten om het volgend seizoen anders aan te pakken.



De landskampioen mag vanaf heden deze strijd huisvesten, in dit geval Feyenoord. Bekerwinnaar Vitesse beklaagde zich over het feit dat er maar twaalfhonderd tickets beschikbaar waren. De KNVB en de autoriteiten stonden geen meer uitsupporters toe, maar vanaf volgend seizoen mag de uitspelende club er vijfduizend meenemen.



Dit is het resultaat van de algemene vergadering betaald voetbal. Vitesse-directeur Joost de Wit legt op de clubwebsite uit dat zijn achterban op 5 augustus nog niet profiteert. "Het is goed vast te kunnen stellen dat door onze opstelling ingezien wordt dat de verdeling van tickets aangepast dient te worden en bijzonder jammer dat we daar dit jaar als hoofdrolspeler niet meer van kunnen profiteren."