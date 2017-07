PSV-talent stuurt Oranje-talenten langs Duitsers

Duitsland is qua voetbal vaak gepresenteerd als hét voorbeeld voor Nederland, maar maandag zijn de verhoudingen omgedraaid. Oranje onder 19 jaar imponeerde door de leeftijdsgenoten van de oosterburen te verslaan, met duidelijke cijfers: 4-1.



Bondscoach Maarten Stekelenburg kreeg in aanloop naar het jeugd-EK te maken met een hoop afmeldingen. Toch bleef hij geloven in zijn groep en dat bleek terecht. In de openingswedstrijd op Kroatische bodem werd Duitsland een helft op 0-0 gehouden.



Na rust leek het al snel fout te gaan door toedoen van Aymen Barkok, maar de speler van Eintracht Frankfurt inspireerde het jonge Oranje juist. PSV'er Joël Piroe groeide uit tot de held van de avond door een loepzuivere hattrick voor zijn rekening te nemen. NEC'er Jay-Roy Grot maakte er ook nog 4-1 van.