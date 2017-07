In Nederland speelde hij enkel voor RKC en van 2006 tot 2008 voor AZ, waarna Ryan Donk naar het buitenland trok. Dat bracht hem uiteindelijk bij West Bromwich Albion, Club Brugge, Kasimpasa, Galatasaray en Real Betis (huur).



Zijn contract bij de Turkse topclub liep deze zomer af en werd niet verlengd. Maar de Nederlander hoeft mogelijk niet lang stil te zitten. Donk is immers in beeld bij Kayserispor, weet Ajansspor. "Ryan Donk werd ons aangeboden", bevestigt voorzitter Erol Bedir. "Nu moeten we een beslissing over hem nemen."



Bij Betis was hij het afgelopen seizoen geen basisspeler. Daarom wilden de Spanjaarden ook niet langer met de vijftienvoudig jeugdinternational door.