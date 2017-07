Gelijk flinke klap voor Willem II: blessure spits

Willem II trainde vanmorgen op het veld van amateurclub RKSV Oisterwijk. Op de sessie ontbrak echter spits Fran Sol. Hij heeft last van zijn knie.



De Spanjaard liep namelijk een blessure op tijdens een oefenduel tegen de Diessense selectie. Hij scoorde er drie goals, maar liep een knieblessure op toen hij een voorzet van Fernando Lewis probeerde in te tikken voor zijn vierde.



'Volgens het vaste protocol wordt er dan voor de zekerheid een scan in het ziekenhuis gemaakt', zo meldt het Brabants Dagblad. Trainer Erwin van de Looi, die geen jeugdspelers meenam naar Oisterwijk en dus al met een smalle selectie werkt, mist ook nog eens de andere aanvallers Asumah Abubakar en Bartholomew Ogbeche door langdurige blessures.