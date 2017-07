PSV'er duidelijk: "We moeten het snel op orde hebben"

Vandaag stond de eerste training in de voorbereiding op het nieuwe seizoen op het programma voor PSV. Over nog geen maand moeten de Eindhovenaren al aan de bak in de Europa League-voorronde, zo weet ook middenvelder Davy Pröpper.



Hij hoopt dit seizoen voor het nodige vuurwerk te kunnen zorgen met PSV. "In het begin van het seizoen moeten we al een paar belangrijke wedstrijden spelen, dus we zullen het al snel op orde moeten hebben", vertelt Pröpper voor de camera van Omroep Brabant.