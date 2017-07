Grote update in transfersoap rondom Kongolo

Landskampioen Feyenoord heeft een aantal sterkhouder van het voorbije seizoen zien vertrekken. Na Rick Karsdorp (AS Roma) zou de clubleiding nu 'nee' willen verkopen, maar dat geluid is bij AS Monaco aan dovemansoren gericht.



Volgens Voetbal International heeft de kampioen van Frankrijk 'meer dan gemiddelde interesse in Terence Kongolo'. De 23-jarige verdediger ligt nog tot medio 2019 vast in De Kuip. Feyenoord is dan ook in de positie om een mooi bedrag te eisen als compensatie, zeker nu Karsdorp ook al is verkocht.



Kongolo kan zowel centraal als op de linkerkant uit de voeten. Volgens VI is de Feyenoorder in beeld als beoogde opvolger van Benjamin Mendy, die nadrukkelijk is gelinkt aan de Engelse topclub Manchester City. AS Monaco zou de Nederlander al langer op de korrel hebben.



Het Algemeen Dagblad weet dit ook. Men schrijft: "Feyenoord wilde aanvankelijk geen spelers meer laten gaan, maar dreigt de linkspoot toch te gaan verliezen. Monaco wil snel handelen en de international zelf, die overigens vloeiend Frans spreekt, staat eveneens open voor een nieuw avontuur."



Update 16:49 uur

De belangstelling van AS Monaco voor Feyenoord-verdediger Terence Kongolo blijkt zéér concreet. De Telegraaf meldt dat hij al in Monaco verblijft voor onderhandelingen. Dat is mogelijk omdat de geïnteresseerde club minimaal vijftien miljoen euro op tafel wil leggen en de Rotterdammers kunnen dat bedrag niet weigeren.



Update 18:05 uur

De transfer van Terence Kongolo naar Monaco lijkt in een stroomversnelling te zijn geraakt. Vandaag ontbrak hij al op de training in Rotterdam, inmiddels meldt clubwatcher Mikos Gouka van het AD dat er zelfs al een akkoord is bereikt, en dat de transfer in kannen en kruiken is. Er wordt vijftien miljoen euro als transfersom genoemd, al houden buitenlandse media nog vast aan dertien miljoen.





Transfer Terence Kongolo is al afgerond ook. Voor vijf jaar naar Monaco, transferbedrag is rond 15 miljoen euro. #Feyenoord #Monaco — Mikos Gouka (@MikosGouka) 3 juli 2017