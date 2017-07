OFFICIEEL: AS Roma haalt na Moreno en Karsdorp ook Fransman

AS Roma heeft een vierde inkomende transfer afgerond. De club van Kevin Strootman, Hector Moreno en Rick Karsdorp heeft een Franse middenvelder weggeplukt bij Olympique Lyon.



De 28-jarige Maxime Gonalons tekende voor vier seizoenen in Rome en de Italiaanse topclub deelde mee dat hij 5 miljoen euro kostte. Gonalons speelde de afgelopen jaren voor Lyon en was daar een sterkhouder. Hij was ook zeven keer Frans international.