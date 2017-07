Oud Cambuur-goalie Nienhuis duikt op bij Eredivisionist

SC Cambuur heeft een zestal contracten formeel opgezegd. Dat heeft de eerstedivisionist via de officiële website naar buiten gebracht, maar men wijst erop dat dit niet per se 'een definitief einde van de samenwerking' zal betekenen.



Op de eigen website schrijft men: "De contracten van de volgende spelers lopen aan het einde van dit seizoen definitief af: Leonard Nienhuis, Djavan Anderson en Michiel Hemmen. In de aankomende periode zal er meer duidelijkheid komen over de toekomst van Harm Zeinstra, Delvechio Blackson en Jergé Hoefdraad bij SC Cambuur."



Cambuur voegt toe aan dit verhaal: "Ook de contracten van Erik Bakker en Robbert Schilder lopen aan het eind van dit seizoen af, maar naar beide spelers toe is de intentie uitgesproken om langer door te gaan."



Het contract bij SC Cambuur werd voor Leonard Nienhuis niet verlengd, maar de doelman hoeft nu nog niet stil te zitten. Hij traint namelijk mee bij Eredivisionist Sparta Rotterdam.



Hij houdt er zijn conditie op peil, en mag mogelijk hopen op een contract in Spangen. In Leeuwarden was Nienhuis het afgelopen seizoen tweede keus achter Harm Zeinstra, die Cambuur eerder al achter zich liet voor Heracles Almelo.