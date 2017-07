Steun voor PSV: "Dat zou een hele goede keuze zijn"

Aad de Mos kan zich goed vinden in het mogelijke besluit van PSV om Derrick Luckassen op te halen bij AZ. Volgens de analist is de 22-jarige verdediger annex middenvelder een versterking voor de Eindhovenaren.



"Dat zou een hele goede keuze zijn", opent de analist bij Omroep Brabant. "Ik heb deze jongen natuurlijk veel gezien bij AZ. Wat mij opviel was dat hij ook als verdedigende middenvelder goed uit de voeten kan. Het is een jongen die fysiek heel sterk is, atletisch vermogen heeft en hij is natuurlijk nog erg jong."



De Mos acht dit ook voor zijn eigen ontwikkeling een goede stap. "In het verleden was hij een onstuimig iemand. Maar hij heeft zich de laatste twee seizoenen heel goed ontwikkeld. Ik denk dat zo'n jongen zich op zal trekken aan betere spelers. Maar daar is tijd voor nodig. Ik geloof wel in Luckassen."