AS Roma komt met update na operatie Karsdorp

De megatransfer van Rick Karsdorp naar AS Roma werd donderdag afgerond, maar de rechtsback mist wel het eerste deel van de voorbereiding van zijn nieuwe werkgever. Karsdorp, die overkomt van Feyenoord, kampt sinds april met meniscusklachten. Zondag wordt hij middels een operatie van die klachten verlost.



Dat meldt RTV Rijnmond donderdagochtend. AS Roma was al voor de transfer op de hoogte van de meniscusproblemen van Karsdorp. De club vindt het beter dat hij geopereerd wordt en dus wordt dat zo snel mogelijk gedaan. Volgende week donderdag gaat Karsdorp met de Italiaanse topclub op trainingskamp in voorbereiding op het nieuwe seizoen.



Het herstel neemt waarschijnlijk enkele weken in beslag, dus moet Karsdorp nog even geduld hebben voordat hij voor het eerst met zijn nieuwe ploeg kan trainen.



Update 16:13 uur

Rick Karsdorp is maandag succesvol geopereerd aan zijn knie. Tijdens deze medische ingreep is er letsel op de voorste meniscus aangetroffen en het herstel is op vier weken geschat. De oud-Feyenoorder werd onlangs voor zeventien miljoen euro gekocht, exclusief bonussen.