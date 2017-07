KNVB past tijdstip Johan Cruijff Schaal aan

De KNVB heeft het aanvangstijdstip van de Johan Cruijff Schaal-wedstrijd tussen landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar Vitesse aangepast. De Kuip is op 5 augustus al om 18:00 uur het decor in plaats van 20:00 uur.



Een woordvoerder van de voetbalbond laat het Algemeen Dagblad weten waarom deze beslissing is genomen: "Dat hebben we gedaan op verzoek van de plaatselijke autoriteiten. Het is zomervakantie en de politie heeft minder capaciteit, dus uit veiligheidsoverwegingen is het duel vervroegd."



Het is overigens maar de vraag in hoeverre die veiligheid in het geding is. Immers: Vitesse heeft 'maar' 1200 tickets ontvangen voor de strijd om de Nederlandse Supercup, waar de inzet op minimaal vierduizend stond. De Arnhemse harde kern heeft medesupporters opgeroepen om dit duel te boycotten.



Vanaf dit seizoen is het stadion van de landskampioen het decor voor de Johan Cruijff Schaal.