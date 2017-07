'Kogel door de kerk: Immers terug naar Den Haag'

Eredivisie-club ADO Den Haag staat in de startblokken om Lex Immers terug te halen naar het Kyocera Stadion. Volgens Omroep West is de witte rook nu echt aanstaande.



Immers geldt als kind van de club. Na omzwervingen bij Feyenoord, Cardiff City en Club Brugge is de middenvelder nu clubloos. De middenvelder liet zijn contract in België ontbinden uit familiair oogpunt en dus kwam een hereniging met ADO Den Haag al snel weer ter sprake. Terecht, zo blijkt nu.



De regionale zender meldt dat Immers maandagavond zijn terugkeer bij ADO gaat bekrachtigen. De 31-jarige voetballer tekent voor twee seizoenen bij zijn grote liefde. Dat is goed nieuws voor de eredivisionist, dat moeite ondervond om nieuwe spelers te halen.