Fraser ziet uitgaande transfers: "Tel maar uit"

Henk Fraser rekent spoedig op de komst van FC Groningen-aanvaller Bryan Linssen. Volgens de trainer is het duidelijk dat er een kwaliteitsimpuls nodig is in Arnhem.



"Het is duidelijk dat er bij Vitesse een totaal nieuw team komt te staan", vertelt Fraser aan De Gelderlander. "Ten opzichte van vorig seizoen zijn er tien man weg. We hebben evenzoveel vervangers nodig. Tel maar uit: we zitten op vier en Linssen is vijf."



Eén van de vertrokken sterkhouders is Ricky van Wolfswinkel, de topscorer én matchwinnaar in de bekerfinale. "Ricky van Wolfswinkel was een gouden lot", weet Fraser. "Dat was leeftijd, ervaring en met name de energie. De gretigheid. Die bracht hij mee. En dat zoeken we. Thulani Serero en Thomas Bruns passen in dat beeld. Linssen ook."



Ook spelers als Matt Miazga, Kelvin Leerdam, Marvelous Nakamba, Adnane Tighadouini en Lewis Baker zijn vertrokken.