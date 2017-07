Westermann richt zich tot Ajax-fans: "Bedankt"

Heiko Westermann heeft zich maandag officieel verbonden aan het Oostenrijkse Austria Wien. De Duitse verdediger had bij Ajax een bijrol, maar toch kijkt hij trots terug op zijn periode in Amsterdam.



"Een opwindend jaar bij een prachtige club met ongelooflijk trouwe fans komt tot een einde", zo opent de routinier via zijn Instagram-pagina. "Ik voel me vereerd dat ik onderdeel uit heb mogen maken van een getalenteerd team als dit."



Westermann vervolgt zijn dankwoord als volgt: "Ik ben er zeker van dat Ajax een grote toekomst voor zich heeft. Ik wil iedereen bedanken voor de steun die jullie me hebben gegeven. Ik wens jullie allen het beste. Bedankt, Heiko." De verdediger sluit al per direct aan in Wenen.