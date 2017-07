Officieel: ADO ziet Havenaar naar Japan vertrekken

ADO Den Haag raakt Mike Havenaar definitief kwijt aan Vissel Kobe. De spits tekent bij de Japanse club. Dat bevestigen club en speler maandagmiddag via Twitter.



Bij Vissel Kobe gaat Havenaar in de spits een koppel vormen met voormalig wereldtopper Lukas Podolski. Het is nog niet bekend hoe hoog de transfersom is die ADO voor Havenaar ontvangt.





Mike Havenaar vertrekt definitief naar Vissel Kobe. Wij bedanken hem voor voor zijn inzet voor onze club en natuurlijk ook voor zijn goals! pic.twitter.com/tNkiIgTEQj — ADO Den Haag (@ADODenHaag) 3 juli 2017