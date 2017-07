Update: Vertrokken Ajax-flop tekent meteen bij nieuwe club

Als het aankomt op het halen van routiniers is de Eredivisie-topclub Ajax niet altijd even gelukkig. Een jaartje geleden haalden de Amsterdammers verdediger Heiko Westermann op bij Real Betis Sevilla, maar die wist bepaald geen potten te breken in de Johan Cruijff ArenA. Zijn contract wordt per direct ontbonden.



Ajax maakt via zijn officiële website bekend: "Ajax en Heiko Westermann hebben overeenstemming bereikt over de directe ontbinding van zijn tot en met 30 juni 2018 lopende contract. Westermann werd op 14 augustus 1983 geboren in Alzenau, Duitsland. Hij maakte op 3 augustus 2016 zijn debuut voor Ajax in de voorronde van de UEFA Champions League, PAOK Saloniki-Ajax (1-2). In totaal speelde de verdediger acht officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax."



Het ziet er nu alleszins naar uit dat Westermann aan de slag gaat bij het Oostenrijkse Austria Wien. Dat is in ieder geval al een tijdje in gesprek met de routinier.



Update, 10.32 uur:



Zoals verwacht heeft Westermann inmiddels een contract bij Austra Wien getekend. De komende twee seizoenen speelt hij in Oostenrijk.