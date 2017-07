Ajax-trainer Keizer spreekt zich uit over nieuwe aanvoerder

Ajax is op weg naar het trainingskamp in het Oostenrijkse Zillertal. De nieuwe trainer Marcel Keizer heeft zijn eerste dagen als hoofdtrainer van de Amsterdammers inmiddels achter de rug.



Op de clubwebsite van Ajax vertelt hij dat het al aardig begint te wennen. "Het was allemaal heel verrassend in het begin. Ik heb heel veel zin om met die jongens aan de slag te gaan. Een van de belangrijkste voorwaarden om goed te kunnen voetballen, is plezier hebben. Ik wil dat de jongens veel plezier hebben op het veld, daar moeten we als staf voor zorgen, met goede oefeningen en een goede opbouw."



De nieuwe aanvoerder van Ajax wordt binnenkort ook bekendgemaakt. "Aan het eind van de week, als we tegen Werder Bremen spelen, wordt ook duidelijk wie begint als aanvoerder. Van daaruit kijken we verder."