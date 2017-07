PSV in gesprek met gewilde routinier

PSV gaat op korte termijn in gesprek met Remko Pasveer. De 33-jarige doelman is in Eindhoven de tweede keeper achter Jeroen Zoet, maar heeft nog altijd de ambitie om eerste doelman te worden. Bij PSV lijkt dat niet te gaan lukken, maar mogelijk wel ergens anders.



Vitesse zou Pasveer namelijk graag willen overnemen van PSV. De doelman heeft nog een contract tot medio 2018, dus kunnen de Eindhovenaren nu nog een transfersom voor hem vragen. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad gaan PSV en Pasveer op korte termijn met elkaar om de tafel, zodat de doelman kan aangeven wat hij wil.





