'Arsenal-fans door het dolle: na de zomer superaanval'

In de regel houdt coach Arsène Wenger de hand toch altijd op de knip bij Arsenal, maar dat gaat mogelijk veranderen. De Gunners haalden in het afgelopen seizoen geen Champions League-voetbal en het kwartje is nu vermoedelijk gevallen bij de trainer. Hij gaat nu voor twee in het oog springende transfers.



Allereerst komt spits Alexandre Lacazette van Olympique Lyon naar het Emirates Stadium. De huidige ploeggenoot van Memphis Depay is al aanwezig in de Engelse hoofdstad Londen en volgens de laatste berichten in de media van Engeland en Frankrijk kunnen we binnen twee dagen witte rook verwachten. Arsenal betaalt 53 miljoen euro om aan de slag te mogen gaan met de goalgetter, die eerder rond was met Atlético Madrid, dat vervolgens een transferban opgelegd kreeg.



Een andere superspits die naar Arsenal moet komen, is het Franse talent Kylian Mbappé. De kersverse international van Frankrijk kost ongelooflijk veel, maar naar verluidt hebben de Gunners liefst 145 miljoen euro over voor zijn handtekening: dat zou een transferrecord betekenen. Ook Real Madrid wil Mbappé hebben, maar Wenger kent de naasten van de spits goed. De fans van Arsenal hopen intussen heel erg hard dat beide deze transfers erdoorheen komen.