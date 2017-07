'FC Barcelona heeft duidelijke boodschap voor Verratti'

Het is inmiddels algemeen bekend dat FC Barcelona middenvelder Marco Verratti naar het Camp Nou-stadion wil halen. De Italiaan vormt echter zeker geen makkelijk transferdoelwit voor de Catalanen, omdat zijn werkgever Paris Saint-Germain hem aan zijn contract wil houden. De bal ligt nu duidelijk bij de speler zelf.



Sport weet dat de beleidsbepalers van Barça, waaronder technisch directeur Robert Fernandez, nu naar de middenvelder kijken. Die laatste moet eruit zien te komen met Nasser Al-Khelaifi. Verratti moet een transferverzoek indienen, zodat de steenrijke Parijzenaars weten dat het hem menens is en dat hij gewoonweg niet verder wil in het Parc des Princes. Pas dan kan er mogelijk onderhandeld worden.



Het bovenstaande dagblad stelt daarnaast dat Barcelona eigenlijk niet verder kan gaan dan een transferprijs van 80 miljoen euro voor Verratti, met daarbovenop dan nog een aantal bonussen. Paris Saint-Germain is echter ook niet gek en weet dat de transfermarkt al een tijdje helemaal op hol geslagen is. De international van Italië mag niet weg, maar als hij dan toch weggaat, dan is het voor 100 miljoen euro, aldus de Fransen.