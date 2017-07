'Vitesse rekent op transferdeal met PSV'

De Eredivisie-subtopper Vitesse heeft al zakengedaan met Ajax en middenvelder Thulani Serero naar Arnhem gehaald en wil nu ook de topclub PSV van zijn lijstje afstrepen. De winnaar van de KNVB-beker is namelijk dicht bij de komst van routinier Remko Pasveer: Vitesse rekent erop dat hij binnenkort komt.



De Telegraaf schrijft: "Vitesse verwacht zich op korte termijn te kunnen versterken met Remko Pasveer. De Arnhemse Europa League-deelnemer is daarover in gesprek met PSV. Vitesse lijkt met het aantrekken van Pasveer een voorschot te nemen op een vertrek van Eloy Room deze zomer. De eerste doelman van de Arnhemmers staat nog maar tot medio 2018 onder contract en als Vitesse voor hem een transferbedrag wil ontvangen, zal hij deze window moeten worden verkocht."



Het medium gaat verder over de situatie van Pasveer in Eindhoven: "Pasveer, de afgelopen drie seizoenen de tweede doelman van PSV achter Jeroen Zoet, heeft in Eindhoven nog een contract tot medio 2018, maar lijkt op 33-jarige leeftijd genoeg te hebben van een rol op het tweede plan. De doelman werd in 2014 door PSV aangetrokken om de concurrentie aan te gaan met Jeroen Zoet. Die kans kwam eigenlijk nooit en zijn inbreng bleef beperkt tot achttien officiële duels in drie jaar tijd, waaronder één in de Champions League en vijf in de Eredivisie."