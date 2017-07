'Feyenoord en Ajax vechten om handtekening nieuwe Iniesta'

Feyenoord heeft middenvelder Sofyan Amrabat al naar de Rotterdamse Kuip gehaald, maar zou wel nog graag afscheid willen nemen van voetballers als Simon Gustafson en Marko Vejinovic. Het is onbekend of technisch manager Martin van Geel het middenrif van de landskampioen verder wil versterken, maar Feyenoord wordt nu wel in verband gebracht met een Braziliaan.



Het Braziliaanse medium Na Redondo meldt dat de toekomst van spelmaker Arthur mogelijk in de Nederlandse Eredivisie ligt. De 20-jarige aanvaller zou begeerd worden door twee topclubs uit onze competitie: Feyenoord, maar ook Ajax. Arthur staat nog tot medio 2019 onder contract bij Grêmio en moet dus mogelijk een pittig transferbedrag kosten.



De interesse van de Amsterdammers zou nog het meeste logisch zijn. Marc Overmars meldde zich immers te elfder ure voor Amrabat, die vervolgens voor Feyenoord koos. Klaarblijkelijk wil Ajax nog een middenvelder hebben. In eigen land wordt Arthur overigens 'de nieuwe Andrés Iniesta' genoemd.





