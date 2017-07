'Coach: betaal véél geld voor Ajax-sterkhouder'

Naar alle verwachting gaat directeur spelerszaken Marc Overmars een hele drukke periode tegemoet bij Ajax. Een aantal spelers van de Amsterdammers staan namelijk in de belangstelling van grote clubs. Kasper Dolberg bijvoorbeeld, maar ook Hakim Ziyech en Davinson Sánchez. Die laatste wordt vooral begeerd door een Italiaan.



Walter Sabatini stond in het afgelopen seizoen aan het roer bij AS Roma, maar heeft nu de overstap gemaakt naar Internazionale. De ervaren Italiaanse oefenmeester zou momenteel de drijvende kracht zijn achter de interesse van de Nerazzurri in de hierboven genoemde stopper Sánchez van Ajax. De beleidsbepalers van de club uit Milaan vinden de Colombiaan een dure optie, maar Sabatini wil hem per se aan zijn selectie toevoegen, ongeacht de prijs.



Het medium Calciomercato meldt dat de Suning Group best wil voldoen aan de eisen van de oefenmeester, maar dan moet Ajax wel een beetje meewerken. Vooralsnog vragen de Amsterdammers 45 tot 50 miljoen euro voor hun centrumverdediger en dat is Inter wat te gek. Doet Overmars wat water bij de wijn, dan kan het snel tot een akkoord komen.