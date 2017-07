Vrees Heracles reëel: concrete interesse voor Armenteros

Panathinaikos heeft Marcus Berg inmiddels een lucratief avontuur gegund en dus moet de club op zoek naar een nieuwe spits. Ook de opvolger heeft wellicht een Eredivisie-tintje: Samuel Armenteros is namelijk in beeld.



Armenteros heeft een uitstekend seizoen achter de rug bij Heracles Almelo, dat de contractuele optie heeft gelicht. Toch is een vertrek aannemelijk en zeker omdat hij nu ook A-international is. Panathinaikos zou inmiddels een bod hebben neergelegd, maar de Eredivisie-club zou 'nee' hebben gezegd.



Griekse media koppelen Armenteros aan Panathinaikos. Zijn zaakwaarnemer Fredrik Risp vertelt aan Aftonbladet: "Ik kan bevestigen dat er twee topclubs uit Griekenland interesse tonen in Samuel. Het is niet optimaal, maar het hangt af van de garanties die je als speler eist."



Eerder kreeg Vitesse nog een 'nee' te horen. Zij konden niet voldoen aan de vraagprijs.