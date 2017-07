'Mourinho wil Serie A-doelwit niet laten gaan'

De transfermarkt is officieel geopend en dus neemt de spanning de komende tijd alleen maar toe. Matteo Darmian is bijvoorbeeld gelinkt aan Juventus en Internazionale, maar Manchester United zal hem niet zomaar laten gaan.



Volgens ESPN FC wil manager José Mourinho de international van Italië aan boord houden. De verdediger kwam afgelopen seizoen regelmatig in actie en stond zelfs in de basis tijdens de Europa League-finale tegen Ajax, maar zijn perspectief is onzeker.



Immers: Antonio Valencia geldt als rechtsback nummer één en op links kreeg hij vooral speeltijd door de blessures van Luke Shaw en Marcos Rojo. Darmian hangt dan ook tussen hoop en vrees. Mourinho wil hem behouden, maar de Italiaan zal zelf nadrukkelijk om een transfer moeten verzoeken om de uitgang te mogen nemen.



Mourinho hoopt ondertussen nog op verschillende aankopen: een centrale middenvelder, een buitenspeler én een spits.