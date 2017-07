Heracles-aanwinst: "Ben een hele ervaring rijker"

Bart van Hintum is na een weinig succesvol avontuur in Turkije weer terug in Nederland. De voormalig verdediger van PEC Zwolle is op zijn dertigste aangesloten bij Heracles Almelo en dat bevalt hem prima.



Van Hintum had in Turkije willen genieten, maar na de winterstop kwam de dertiger op een zijspoor te staan bij Gaziantepspor. "Ik ben een hele ervaring rijker", vertelt hij aan FOX Sports. "Ik had daar bewust voor gekozen en heb een mooi tijd gehad daar. Maar ik heb maar één wedstrijd na de winterstop gespeeld."



"Hoe fit ik dan ben? Dat gaan we zien. Je bent wel met jezelf bezig natuurlijk, maar je wordt wel zwaarder", aldus Van Hintum, die zichzelf wel fit acht. Zin heeft hij er sowieso in. "Heracles is een mooie stap, vergelijkbaar met Zwolle. Ook een familieclub, ook kunstgras. Bij Zwolle was het heerlijk voetballen en dat zal hier ook zo zijn."