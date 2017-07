Liverpool-icoon plaatst vraagtekens bij Van Dijk

Liverpool lijkt vooralsnog te zijn afgehaakt in de strijd om Oranje-international Virgil van Dijk. De Engelse topclub zou de Southampton-verdediger onreglementair hebben gepolst en staakte daarop de interesse, maar is hij wel geschikt voor die rol?



Sami Hyypiä, een voormalig publiekslieveling op Anfield én oud-Willem II'er, plaatst enkele vraagtekens. "Centrale verdedigers zijn tegenwoordig anders dan voorheen. Ze zijn moderner. Hij is zeer goed aan de bal en heeft een goede passing, maar misschien heeft hij wat problemen in het verdedigen", vertelt de Fin aan 5times.



"En natuurlijk moet je verdedigen tijdens een wedstrijd, want je hebt niet altijd de bal. Van Dijk is een uitstekende speler en ik waardeer hem zeer. Op alle fronten heeft hij veel kwaliteit, maar ik weet niet of het van essentieel belang is om hem of een andere centrumverdediger te halen", aldus Hyypiä.