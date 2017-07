'Witte rook bij NAC Breda blijkt te voorbarig'

NAC Breda heeft het samenwerkingsverband met Manchester City opnieuw benut om de selectie te versterken. In dit geval gaat het om een bekend gezicht: James Horsfield.



Volgens BN/De Stem hebben NAC en City overeenstemming bereikt over een nieuw huurcontract voor Horsfield. Het gaat om één jaar. De veelzijdige vleugelspeler sluit maandag al aan op het trainingsveld van de Eredivisie-promovendus.



Het aantal City-huurlingen in Breda staat nu op vijf, waarvan Manu Garcia en Horsfield een tweede jaar zijn ingegaan. Ook Pablo Mari, Paolo Fernandes en Thierry Ambrose zijn gehuurd.



Update 23:02 uur

James Horsfield keert voorlopig toch niet terug bij NAC Breda. Journalist Yadran Blanco van BN/De Stem noemt de berichtgeving 'te voorbarig'. De voetballer blijkt namelijk weer aan te sluiten bij Manchester City en (nog) niet bij de promovendus.





Berichtgeving over Horsfield te voorbarig. Volgens #NAC meldt hij zich morgen bij Man. City. Foto op zijn instagram is verwijderd. #NACpraat — Yadran Blanco (@yadranblanco) 2 juli 2017