'Ajax bijt van zich af in Tete-onderhandelingen'

Ajax is niet van plan om water bij de wijn te doen inzake Kenny Tete en Internazionale. Op dit moment zit er nog een half miljoen verschil tussen vraag en aanbod, zo weet Sky Italia.



De Italiaanse club wil vooralsnog niet verder gaan dan drieënhalf miljoen euro en dat is onvoldoende om de Ajax-leiding te overtuigen. De Amsterdammers willen namelijk vier miljoen euro verdienen en is dus niet van plan om te zakken qua vraagprijs. Toch lijkt een half miljoen op dit niveau niet onoverkomelijk.



Tete kwam afgelopen seizoen relatief weinig in actie bij Ajax. Zijn concurrent Joël Veltman dreigt deze zomer verkocht te worden, maar ook de jonge Oranje-international lijkt op weg te zijn naar het buitenland. Zaakwaarnemer Mino Raiola speelt hierbij een belangrijke rol.



Eerder haakte Galatasaray af. Ook Inter leek geen optie meer, maar de Italianen zijn nu dus weer in de race.