Talentvol Duitsland klopt Chili in finale Confederations Cup

Duitsland gaat de boeken in als winnaar van de Confederations Cup 2017. Bondscoach Joachim Löw liet verschillende topspelers thuis, maar Chili ging in de finale desondanks onderuit tegen de 'Mannschaft': 0-1.



Chili begon net zoals in het onderlinge groepsduel (1-1) furieus door Duitsland onder druk te zetten. Dat leidde tot verschillende kansen, maar een spaarzame kans bezorgde de regerend landskampioen de leiding. Een fout aan Chileense zijde werd afgestraft door Lars Stindl, die werd bediend door Timo Werner.



Er gebeurde daarna nog genoeg in de finale op Russische bodem, maar gescoord werd er niet meer. Eerst zag de scheidsrechter een elleboogstoot van Gonzalo Jara jegens Werner over het hoofd na de inzet van de videoarbitrage en vervolgens nam hij wel erg weinig moeite om een mogelijke penalty voor Chili te bekijken.



Ajax-aanvaller Amin Younes kreeg geen speeltijd.



Scoreverloop:

0-1 (20') Lars Stindl





Als je zelfs met de beelden erbij dit geen rood vindt dan ben je een hele slechte scheids. #Bewussieopdebakkes #chidui pic.twitter.com/9lOtQuAFzD — Rypke Bakker (@RypkeBakker) 2 juli 2017