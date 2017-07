Legende adviseert Donnarumma: "Als hij dat heeft..."

AC Milan wacht in spanning af op het toekomstbesluit van Gianluigi Donnarumma. Aanvankelijk leek de jonge doelman een langer verblijf af te slaan met nog een éénjarig contract, maar volgens Dino Zoff is dat toch echt de beste optie.



Zoff zag Donnarumma tijdens het jeugd-EK een 'onrustige' indruk maken. "Hij heeft zichzelf in grotere problemen gebracht dan hij aankan", vertelt de voormalig topkeeper aan Corriere della Serra. "Je kon wel zien dat hij met zijn gedachten ergens anders was."



"Je hoeft geen keeper te zijn om te zien dat hij qua reacties minder snel was, maar dat is in zo'n situatie normaal", aldus Zoff. "Mijn advies is dat hij bij Milan blijft. Hij moet begrijpen dat hij nog een hele carrière voor zich heeft. Zijn leeftijd is zijn grootste voordeel, want op je achttiende hoef je je nergens voor te haasten."



Zijn advies is dan ook duidelijk: "Donnarumma moet geduld hebben. En als hij dat heeft, komt alles goed."