Oud-Ajacied Emanuelson traint mee in Utrecht

Urby Emanuelson keert mogelijkerwijs terug in de Nederlandse Eredivisie. Na zijn beëindigde samenwerking met Sheffield Wednesday is de oud-Ajacied (31) clubloos en daarom gaat hij meetrainen met FC Utrecht.



Emanuelson sluit zondagavond al aan in Oostenrijk. "Dat Emanuelson voetbalkwaliteiten heeft staat buiten kijf", stelt trainer Erik ten Hag op de clubwebsite. "Wij bieden hem dus graag dit podium, dat heeft voor beide partijen een meerwaarde."



De oefenmeester van de Domstedelingen voegt toe: "De komst geeft ons de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen en van daaruit eventuele verdere mogelijkheden te onderzoeken." Eerder kwam Emanuelson uit voor Ajax, AC Milan, Fulham, AS Roma, Atalanta Bergamo, Hellas Verona en ook het Nederlands elftal.