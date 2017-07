Guardado baalt: "Mogen we onszelf aanrekenen"

Mexico leek zondagmiddag plek drie te bemachtigen, maar een laat doelpunt plus een teleurstellende verlenging bezorgden Portugal het brons op de Confederations Cup. Andrés Guardado is er niet blij mee.



Op de persconferentie sprak de PSV-middenvelder gemengde gevoelens uit. "Natuurlijk is dit niet het resultaat dat we gewild hadden. Maar we kunnen trots zijn op wat we op het veld hebben laten zien. Het is jammer dat we de derde plaats niet pakken door de fouten die we maken."



Guardado vond zijn ploeg té kwetsbaar om de winst veilig te stellen. "We hebben ons doel niet bereikt en dat mogen we onszelf aanrekenen. We maakten vandaag te veel fouten die we in het verleden ook al maakten." Het is nog onduidelijk waar zijn eigen toekomst ligt.