Heracles vreest: "Kan ik me heel goed voorstellen"

Na Robin Gosens, Justin Hoogma, Mike te Wierik en Thomas Bruns is ook doelman Bram Castro vertrokken bij eredivisionist Heracles Almelo, dat Mark-Jan Fledderus ook nog eens zag stoppen. Fans kijken ondertussen met angst naar Samuel Armenteros.



De aanvaller draaide afgelopen seizoen mee in de top van het Eredivisie-klassement en debuteerde zelfs met een doelpunt bij Zweden. Heracles besloot zijn optie logischerwijs te lichten, maar Armenteros ligt desondanks maar een jaar vast en zal dus niet de hoofdprijs opleveren.



Heracles-trainer John Stegeman beaamt in gesprek met TC/Tubantia dat een vertrek van Armenteros ook nog een optie is. "Ik kan me heel goed voorstellen dat hij gaat, maar ik hou hem er graag bij", zo liet de oefenmeester optekenen.