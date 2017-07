H'veen-speler: "Dat zit in het hele land ingebakken"

Morten Thorsby loopt inmiddels al drie jaar mee bij sc Heerenveen en dus heeft hij een goed beeld kunnen vormen van Nederland. Daarbij is de 21-jarige middenvelder niet over alle aspecten te spreken.



"De Nederlanders zijn erg eigengereid. Dat zit in het hele land ingebakken, ze weten het allemaal erg goed", stelt Thorsby in gesprek met het Noorse Dagbladet. "Dat heeft voor- en nadelen. Een zwakte is dat ze zo overtuigd zijn van zichzelf dat ze denken dat andere landen hun niet kunnen inhalen."



Wel merkt Thorsby een ommekeer qua denkwijze. "Ik denk dat de Nederlanders nu realiseren dat zij zich erg lang hebben vastgehouden aan hun filosofie, terwijl het voetbal zich verder geëvolueerd heeft. Zij proberen nu de grip terug te krijgen door het een en ander te veranderen."



"Of het in Noorwegen ook zou werken? Ik ken de Nederlandse filosofie goed, maar er is geen garantie dat het ook werkt in Noorwegen. Hoewel de Nederlandse topclubs veel werken met jonge talenten, wil het niet automatisch ook voor ons werken", aldus Thorsby.