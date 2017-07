Bony wil nieuw hoofdstuk: "Er was altijd wel iets"

Oud-Vitessenaar Wilfried Bony is niet van plan om zijn missie bij Manchester City op te geven. Na een uitleenperiode aan Stoke City hoopt de Ivoriaanse spits op een eerlijke kans van manager Pep Guardiola.



Zijn City-periode is nog geen succes gebleken en zijn voorbije seizoen zal het perspectief niet hebben verbeterd. Toch ziet Bony kansen voor zichzelf. "Toen ik bij City zat, ben ik nooit een maand blessurevrij geweest", vertelt hij aan The Sun. "Er was altijd wel iets. Ik ben nooit zo ernstig geblesseerd geweest sinds ik voetbal. Nooit."



Bony noemt de situatie 'heel slecht'. "Het was eerst malaria, daarom dat ik in het voorseizoen niet mee ging naar Indonesië. (…) Toen ik weer fit was en de ploeg terugkeerde, gingen we naar Duitsland om te spelen tegen VfB Stuttgart. En daar brak ik mijn vinger."



Ook dat bleek een voorbode voor meer ellende. "Dat is voetbal, er zijn hoogte- en dieptepunten." Hij besluit hoopvol: "Ik geloof dat ik de slechte tijden nu achter de rug heb."