Twente-aanwinst geniet nu al van Nederlands voetbal

FC Twente heeft deze zomer een aantal nieuwe spelers mogen begroeten, waaronder Haris Vuckic. De van Newcastle United afkomstige middenvelder debuteerde zaterdag in een oefenduel voor de Tukkers.



Vuckic hield er een lekker gevoel aan over. "Natuurlijk kun je na de eerste wedstrijd niet veel zeggen", vertelt hij op de clubwebsite. "De tegenstander speelt op een heel ander niveau, maar voor mijn gevoel ging het best goed. Daarnaast heb ik twee keer gescoord en dat is voor een speler op mijn positie natuurlijk heel prettig."



Het Nederlandse voetbal kan de nieuwkomer nu al bekoren. "Ik heb het gevoel dat er in Nederland iets meer ruimte is om te voetballen. Je kan hier meer je actie maken en van daaruit verder spelen."