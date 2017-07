FC Twente had ingezet op de komst van Aron Sigudarson, maar het is niet gelukt om deze transfer af te ronden. De financiële situatie is debet aan deze 'nee'.



"We zijn op zoek naar een paar vleugelspelers. Voorin zijn we natuurlijk drie jongens van Manchester City kwijt (Enes Ünal, Yaw Yeboah en Bersant Celina, red.), dus daar moeten we vervangers voor hebben", laat directeur Jan van Halst weten aan FOX Sports.



Van Halst vervolgt: "We waren bezig met IJslands international Sigudarson, maar we kwamen niet tot overeenstemming met de club. We hebben gewoon beperkte financiële middelen, dus dan houdt het op. Op een gegeven moment moet je er een streep onder zetten, anders vervliegen andere opties weer. We gaan snel verder kijken."