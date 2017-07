'De Boer en PSV worden teleurgesteld door boodschap Spurs'

Vincent Janssen vertrok een seizoen geleden voor 22 miljoen euro van AZ naar Tottenham Hotspur. De verwachtingen op White Hart Lane waren hooggespannen, maar die wist de spits bepaald niet waar te maken. Nu mag hij al weer vertrekken en misschien staat hij na de zomer wel onder contract bij Crystal Palace.



De Engelse media schrijven namelijk dat coach Frank de Boer de aanvaller van het Nederlands elftal wel aan zijn selectie wil toevoegen. Crystal Palace zou momenteel zelfs de meest serieuze optie zijn voor de oud-AZ'er. Er zijn nog wel een aantal andere clubs die in verband worden gebracht met de goalgetter, maar die kunnen niet voldoen aan de vraagprijs van de Spurs.



Directeur Daniel Levy wil het aankoopbedrag van Janssen sowieso terugverdienen. Dat betekent dat de spits zo'n 22 miljoen euro kost en dat is wat veel geld voor een club als Borussia Mönchengladbach, dat ook wel oren heeft naar een deal. Ook PSV werd voorzichtig gelinkt aan Janssen in het verleden, maar de Eindhovenaren zouden eventueel alleen voor een huurdeal kunnen zorgen, als Luuk de Jong besluit te vertrekken uit het Philips Stadion.



Update 18:50 uur

Waar er gesuggereerd werd dat PSV en Crystal Palace in de race zouden zijn voor het huren van Vincent Janssen, heeft Tottenham Hotspur inmiddels kenbaar gemaakt dat de Oranje-aanvaller helemaal nergens naartoe gaat.



Volgens FOX Sports wil trainer Pochettino de oud-AZ'er er namelijk liever bijhouden, ondanks het feit dat Janssen maar 3 goals maakte in 27 optredens afgelopen seizoen. Ook Borussia Mönchengladbach werd nog aan hem gelinkt, maar vangt dus bot.





⛔ De aanvalsleider van Oranje moet de concurrentie - blijven - aangaan met Harry Kane. #TottenhamHotspurhttps://t.co/XJ3yz6APv3 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 2 juli 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.